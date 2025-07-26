Автор фильма «Хищник: Планета смерти» снова намекнул на кроссовер с «Чужими»

Режиссёр предстоящего фильма «Хищник: Планета смерти» Дэн Трахтенберг выступил на фестивале Comic-Con в Сан-Диего. Он рассказал о будущем франшизы об инопланетных охотниках.

Постановщика спросили про намёки на связь со вселенной «Чужих» в новой картине — а именно про андроида корпорации «Вейланд-Ютани», которую сыграла Эль Фанинг. После этого Трахтенберг намекнул, что, возможно, снимет новый кроссовер с ксеноморфами.

Было бы круто снять новых «Чужих против Хищников», разве нет?

Впервые инопланетные охотники сразились с ксеноморфами в фильме 2004 года «Чужой против Хищника». Картина была разгромлена как критиками, так и зрителями: на агрегаторе Rotten Tomatoes лента получила 21% свежести от обозревателей и 39% от зрителей. Вторая часть с подзаголовком «Реквием» вышла в 2007 году и была принята ещё хуже: только 12% критиков порекомендовали фильм к просмотру, а зрителей — 30%.