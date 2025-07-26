Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
IEM Cologne 2025. Групповой этап. День 4. Стрим B
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
14:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Автор фильма «Хищник: Планета смерти» снова намекнул на кроссовер с «Чужими»

Автор фильма «Хищник: Планета смерти» снова намекнул на кроссовер с «Чужими»
Аудио-версия:
Комментарии

Режиссёр предстоящего фильма «Хищник: Планета смерти» Дэн Трахтенберг выступил на фестивале Comic-Con в Сан-Диего. Он рассказал о будущем франшизы об инопланетных охотниках.

Постановщика спросили про намёки на связь со вселенной «Чужих» в новой картине — а именно про андроида корпорации «Вейланд-Ютани», которую сыграла Эль Фанинг. После этого Трахтенберг намекнул, что, возможно, снимет новый кроссовер с ксеноморфами.

Было бы круто снять новых «Чужих против Хищников», разве нет?

Впервые инопланетные охотники сразились с ксеноморфами в фильме 2004 года «Чужой против Хищника». Картина была разгромлена как критиками, так и зрителями: на агрегаторе Rotten Tomatoes лента получила 21% свежести от обозревателей и 39% от зрителей. Вторая часть с подзаголовком «Реквием» вышла в 2007 году и была принята ещё хуже: только 12% критиков порекомендовали фильм к просмотру, а зрителей — 30%.

Что ещё посмотреть в кино
Новое начало для киновселенной DC. Каким получился фильм «Супермен»
Новое начало для киновселенной DC. Каким получился фильм «Супермен»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android