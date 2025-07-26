«Я хочу посетить Тыву»: глава Valve Гейб Ньюэлл мечтает приехать в Россию

Блогер Zalkars взял интервью у главы компании Valve Гейба Ньюэлла. Разработчик рассказал о своём взаимодействии с игроками из РФ.

По словам Ньюэлла, он в России не был, но с удовольствием бы съездил туда. В частности, он хотел бы посетить республику Тыву. Разработчик отметил, что общается с некоторыми игроками в Counter-Strike и Dota 2 из стран СНГ и ему с ними весело проводить время.

Знаешь, я не думаю, что у меня есть что-то конкретное, что я хочу сказать российской аудитории. У нас много российских партнёров, с которыми нам нравится работать. Знаешь, я всегда хотел поехать в республику Туву. Я не был в России, но с удовольствием бы съездил туда. С игроками в Counter-Strike и Dota 2 из стран СНГ, которых я знаю, мне всегда нравилось проводить время.

Ранее Гейб Ньюэлл отреагировал на рекорд российского стримера Grusti_ne, который провёл самый долгий матч в истории Dota 2. Рейтинговая сессия продолжалась 1440 минут — ровно сутки, и разработчик лаконично прокомментировал результат фразой «Круто».