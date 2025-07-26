Топ-25 лучших фильмов про супергероев — рейтинг Esquire
Издание Esquire составило рейтинг лучших супергеройских фильмов всех времён. Всего в список вошло 25 картин.
Первое место в топе-25 занял фильм «Супермен» 1978 года от режиссёра Ричарда Доннера. В издании назвали ленту революционным блокбастером, который повлиял на формирование супергеройских фильмов в будущем. На втором месте в рейтинге расположился культовый «Человек-паук 2» Сэма Рэйми, а на третьем — «Тёмный рыцарь» Кристофера Нолана.
Топ-25 лучших супергеройских фильмов по версии Esquire
- 25. «Громовержцы*» (2025)
- 24. «Шазам!» (2019)
- 23. «Супер» (2010)
- 22. «Тор: Рагнарёк» (2017)
- 21. «Хранители» (2009)
- 20. «Супермен 2» (1980)
- 19. «Мстители: Финал» (2019)
- 18. «Стражи Галактики. Часть 2» (2017)
- 17. «Новый Камен Райдер» (2023)
- 16. «Хеллбой: Герой из пекла» (2004)
- 15. «Первый мститель: Другая война» (2014)
- 14. «Ворон» (1994)
- 13. «Логан» (2017)
- 12. «Бэтмен» (2022)
- 11. «Человек-паук: Через вселенные» (2018)
- 10. «Бэтмен» (1989)
- 9. «Люди Икс 2» (2003)
- 8. «Неуязвимый» (2000)
- 7. «Чудо-женщина» (2017)
- 6. «Чёрная пантера» (2018)
- 5. «Суперсемейка» (2004)
- 4. «Мстители» (2012)
- 3. «Тёмный рыцарь» (2008)
- 2. «Человек-паук 2» (2004)
- 1. «Супермен» (1978)
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