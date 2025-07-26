Топ-25 лучших фильмов про супергероев — рейтинг Esquire

Издание Esquire составило рейтинг лучших супергеройских фильмов всех времён. Всего в список вошло 25 картин.

Первое место в топе-25 занял фильм «Супермен» 1978 года от режиссёра Ричарда Доннера. В издании назвали ленту революционным блокбастером, который повлиял на формирование супергеройских фильмов в будущем. На втором месте в рейтинге расположился культовый «Человек-паук 2» Сэма Рэйми, а на третьем — «Тёмный рыцарь» Кристофера Нолана.

Топ-25 лучших супергеройских фильмов по версии Esquire

25. «Громовержцы*» (2025)

24. «Шазам!» (2019)

23. «Супер» (2010)

22. «Тор: Рагнарёк» (2017)

21. «Хранители» (2009)

20. «Супермен 2» (1980)

19. «Мстители: Финал» (2019)

18. «Стражи Галактики. Часть 2» (2017)

17. «Новый Камен Райдер» (2023)

16. «Хеллбой: Герой из пекла» (2004)

15. «Первый мститель: Другая война» (2014)

14. «Ворон» (1994)

13. «Логан» (2017)

12. «Бэтмен» (2022)

11. «Человек-паук: Через вселенные» (2018)

10. «Бэтмен» (1989)

9. «Люди Икс 2» (2003)

8. «Неуязвимый» (2000)

7. «Чудо-женщина» (2017)

6. «Чёрная пантера» (2018)

5. «Суперсемейка» (2004)

4. «Мстители» (2012)

3. «Тёмный рыцарь» (2008)

2. «Человек-паук 2» (2004)

1. «Супермен» (1978)