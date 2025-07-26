По «Рику и Морти» снимут отдельный сериал о президенте Кёртисе

На фестивале Comic-Con в Сан-Диего анонсировали спин-офф популярного мультсериала «Рик и Морти». Шоу получило название «Президент Кёртис». Дата выхода нового сериала пока неизвестна.

Главным героем шоу выступит президент Андре Кёртис, знакомый фанатам оригинального мультсериала. Вместе со своим штабом он будет решать различные кризисы, с которыми бы не стали связываться даже Рик и Морти. По словам авторов сериала, «Президент Кёртис» сохранит весёлую атмосферу оригинала.

Главного героя вновь озвучит Кит Дэвид («Нечто»). В сериале также сыграют Джим Рэш («Сообщество») и Стефани Беатрис («Бруклин 9-9»). Автором шоу выступит Дэн Хармон — один из создателей «Рика и Морти».