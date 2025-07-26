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Вышел трейлер хоррора «Тихая ночь, смертельная ночь» про Санту-убийцу

Вышел трейлер хоррора «Тихая ночь, смертельная ночь» про Санту-убийцу
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На фестивале Comic-Con в Сан-Диего показали трейлер фильма «Тихая ночь, смертельная ночь». Хоррор про Санту Клауса выйдет в кинотеатрах 12 декабря.

Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат Cineverse.

Картина представляет из себя ремейк одноимённого хоррора 1984 года. Главный герой — простой парень Билли, который в канун Рождества становится свидетелем убийства своих родителей от рук Санты. Трагедия сильно повлияла на психику героя, и теперь каждую зиму он надевает праздничный костюм, в котором будет устраивать расправу над своими жертвами.

Главные роли сыграли Роэн Кэмпбелл («Хэллоуин заканчивается»), Руби Модайн («Бесстыжие») и Марк Эчесон («Хроники Риддика»). Режиссёром хоррора выступил Майк П. Нельсон — автор фильма ужасов «Поворот не туда: Наследие».

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