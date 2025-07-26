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Появился эпичный постер фильма «Хищник: Планета смерти» — премьера 7 ноября

Появился эпичный постер фильма «Хищник: Планета смерти» — премьера 7 ноября
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Компания 20th Century Studios представила новый эпичный постер фильма «Хищник: Планета смерти». Премьера фантастической ленты состоится 7 ноября.

Фото: 20th Century Studios

Картина расскажет новую историю во вселенной «Хищника». В этот раз главным героем выступит сам инопланетный монстр по имени Дек, который преследует нечто невероятно смертоносное, что не под силу устранить никому другому. На своём пути герой встречает загадочную девушку Тию, которая будет помогать ему выжить.

Главную роль в фильме сыграла Эль Фаннинг («Неоновый демон»). Режиссёром проекта выступил Дэн Трахтенберг, постановщик «Добычи», которая стала приквелом к картинам про хищника.

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