«Это всегда будет его творением»: Белла Рамзи — об уходе Нила Дракманна из «Одних из нас»

Издание Variety взяло интервью у звезды сериала «Одни из нас» Беллы Рамзи. Она прокомментировала уход создателя оригинальной игры Нила Дракманна из шоу.

По словам актрисы, мир The Last of Us навсегда останется творением автора. Несмотря на то что он не будет участвовать в съёмках третьего сезона, его творческий взгляд будет сохранён. При этом Рамзи заявила, что Дракманна будет не хватать на съёмочной площадке.

Мир The Last of Us навсегда останется творением Нила Дракманна. А значит, его голос и творческий вклад должны быть сохранены. Он не исчезнет в третьем сезоне просто потому, что он не будет принимать в его создании активное участие. Это всегда будет его творением. Его определённо будет не хватать на съёмочной площадке. Но его дух навсегда останется в этой истории.

Создатель вселенной The Last of Us Нил Дракманн заявил об уходе из сериала в начале июля. Он рассказал, что решение далось ему тяжело, но он должен сконцентрироваться на следующей игре студии Naughty Dog — Intergalactic: The Heretic Prophet.