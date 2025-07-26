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Появились новые кадры фильма «Аватар: Огонь и пепел» Джеймса Кэмерона

Появились новые кадры фильма «Аватар: Огонь и пепел» Джеймса Кэмерона
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Издание Empire показало новые кадры из фильма «Аватар: Огонь и пепел». Уже 31 июля в журнале появится больше информации о третьей части знаменитой франшизы. Премьера фантастической картины состоится 19 декабря.

Фото: Еmpire/Disney

Фото: Еmpire/Disney

На кадрах представлены персонажи из агрессивного клана На’ви, который обитает возле вулканов. Именно они выступят против главных героев в третьей части знаменитой серии. Также в картине сменится рассказчик: вместо Джейка Салли историю поведает его сын Лоак.

К своим ролям в третьей части вернулись Сэм Уортингтон («Саботаж»), Зои Салдана («Стражи Галактики»), Кейт Уинслет («Титаник») и Сигурни Уивер («Чужой»). Картину вновь поставил режиссёр Джеймс Кэмерон. Сейчас постановщик работает над четвёртой и пятой частями серии: они выйдут в 2029 и 2031 году соответственно.

Режиссёр «Аватара» работает также над другим проектом с Билли Айлиш
Певица Билли Айлиш работает над проектом вместе с режиссёром «Аватара» Джеймсом Кэмероном
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