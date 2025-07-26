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Сборы фильма «Формула-1» с Брэдом Питтом превысили $ 500 млн

Сборы фильма «Формула-1» с Брэдом Питтом превысили $ 500 млн
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26 июля мировые сборы фильма «Формула-1» с Брэдом Питтом достигли $ 500 млн. Такого результата картина добилась за четыре недели проката.

«Формула-1» остаётся самой кассовой лентой 2025 года среди оригинальных фильмов — проектов, которые не являются сиквелами, ремейками и не основаны на франшизе. Фильм уже стал первым кассовым успехом компании Apple, однако из-за гигантского бюджета гоночная драма ещё не окупилась.

Лента рассказывает о вымышленной команде «Апекс», которая получает восходящую звезду Ф-1 Джошуа Пирса. Понимая, что юному дарованию требуется опытный наставник, владелец команды приглашает на роль напарника Пирса своего старого друга Сонни Хейса — ветерана гонок, который выступал в Ф-1 ещё в 1990-х. Премьера картины состоялась 27 июня.

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