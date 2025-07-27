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Сериал Миротворец, 2-й сезон: дата выхода, трейлер, сюжет, когда выйдет, Джон Сина

Большой трейлер второго сезона сериала «Миротворец» с Джоном Синой — премьера 21 августа
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Компания HBO выпустила большой трейлер второго сезона сериала «Миротворец». Кинокомикс с Джоном Синой в главной роли вернётся уже 21 августа. В продолжение войдёт восемь эпизодов.

Видео доступно на YouTube-канале DC. Права на видео принадлежат HBO.

Сериал «Миротворец» рассказывает про комичного и очень патриотичного суперзлодея, убивающего всех на своём пути. В продолжении Крис Смит отправится в параллельную реальность в попытке прожить другую жизнь, однако последствия этого решения быстро настигают героя, и теперь ему предстоит сразиться в том числе с самим собой.

События второго сезона развернутся уже после сюжета «Супермена». За оба проекта отвечает Джеймс Ганн — создатель «Стражей Галактики» и ныне глава киновселенной DC.

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