Большой трейлер второго сезона сериала «Миротворец» с Джоном Синой — премьера 21 августа

Компания HBO выпустила большой трейлер второго сезона сериала «Миротворец». Кинокомикс с Джоном Синой в главной роли вернётся уже 21 августа. В продолжение войдёт восемь эпизодов.

Видео доступно на YouTube-канале DC. Права на видео принадлежат HBO.

Сериал «Миротворец» рассказывает про комичного и очень патриотичного суперзлодея, убивающего всех на своём пути. В продолжении Крис Смит отправится в параллельную реальность в попытке прожить другую жизнь, однако последствия этого решения быстро настигают героя, и теперь ему предстоит сразиться в том числе с самим собой.

События второго сезона развернутся уже после сюжета «Супермена». За оба проекта отвечает Джеймс Ганн — создатель «Стражей Галактики» и ныне глава киновселенной DC.