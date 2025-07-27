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IEM Cologne 2025. Групповой этап. День 5. Стрим B
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Итоги четвёртого дня IEM Cologne 2025 по СS 2: Falcons и Vitality побеждают

Итоги четвёртого дня IEM Cologne 2025 по СS 2: Falcons и Vitality побеждают
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В субботу, 26 июля, завершился четвёртый игровой день турнира IEM Cologne 2025. По итогам шести матчей были определены шесть команд, прошедших в полуфиналы верхней сетки, а также шесть команд, которые продолжат борьбу в нижней сетке.

Результаты четвёртого игрового дня IEM Cologne 2025:

  • Vitality — 2:0 Astralis;
  • G2 — 2:1 FURIA;
  • Falcons — 2:0 GamerLegion;
  • Mongolz— 2:0 3DMAX;
  • NAVI — 2:1 FaZe;
  • Aurora — 2:0 NIP.

Таким образом, путёвки в полуфинал верхней сетки турнира завоевали NAVI, Aurora, Vitality, G2 и Falcons и Mongolz. Турнир в нижней сетке продолжат Astralis, FURIA, GamerLegion, 3DMAX, FaZe и NIP.

IEM Cologne 2025 проходит с 23 июля по 3 августа в Кёльне (Германия) в LAN-формате. В турнире принимают участие 24 команды. Призовой фонд — $ 1 млн. Все матчи основной стадии пройдут в формате best-of-3, финал — best-of-5.

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