Итоги четвёртого дня IEM Cologne 2025 по СS 2: Falcons и Vitality побеждают

В субботу, 26 июля, завершился четвёртый игровой день турнира IEM Cologne 2025. По итогам шести матчей были определены шесть команд, прошедших в полуфиналы верхней сетки, а также шесть команд, которые продолжат борьбу в нижней сетке.

Результаты четвёртого игрового дня IEM Cologne 2025:

Vitality — 2:0 Astralis;

G2 — 2:1 FURIA;

Falcons — 2:0 GamerLegion;

Mongolz— 2:0 3DMAX;

NAVI — 2:1 FaZe;

Aurora — 2:0 NIP.

Таким образом, путёвки в полуфинал верхней сетки турнира завоевали NAVI, Aurora, Vitality, G2 и Falcons и Mongolz. Турнир в нижней сетке продолжат Astralis, FURIA, GamerLegion, 3DMAX, FaZe и NIP.

IEM Cologne 2025 проходит с 23 июля по 3 августа в Кёльне (Германия) в LAN-формате. В турнире принимают участие 24 команды. Призовой фонд — $ 1 млн. Все матчи основной стадии пройдут в формате best-of-3, финал — best-of-5.