Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
IEM Cologne 2025. Групповой этап. День 5. Стрим B
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
14:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Главное событие года»: Джордж Мартин в восторге от второго сезона «Андора»

«Главное событие года»: Джордж Мартин в восторге от второго сезона «Андора»
Аудио-версия:
Комментарии

Создатель серии книг «Игра престолов» Джордж Мартин поделился своим мнением насчёт второго сезона «Андора». Восторженный отзыв писатель оставил в своём блоге.

По словам Мартина, сериал стал лучшим спин-оффом «Звёздных войн». Он отметил, что авторы смогли передать реализм и напряжение, которых раньше не было в космической вселенной. Писатель также похвалил исполнителя главной роли Диего Луну, назвав его актёрскую игру первоклассной.

«Андор» стал главным событием 2025 года. Безусловно, лучший из спин-оффов «Звёздных войн». Диего Луна показал первоклассную актёрскую игру, а в истории присутствовали реализм и напряжение, которых, к сожалению, не хватало большинству других проектов по «Звёздным войнам». Приятно видеть, что кто-то делает научную фантастику правильно.

Сериал «Андор» стартовал в начале 2022 года и завершился в середине мая 2025-го. Шоу получило высочайшие оценки в истории «Звёздных войн» и связало события с фильмом «Изгой-один». На агрегаторе IMDb зрители в среднем оценили сериал на 8,5 балла из 10.

Всё о втором сезоне «Андора»
Лучшие «Звёздные войны» в истории. Обзор второго сезона «Андора»
Лучшие «Звёздные войны» в истории. Обзор второго сезона «Андора»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android