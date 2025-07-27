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«Я бы сделала всё»: актриса Дафни Кин — о возвращении к роли X-23 в фильмах Marvel

«Я бы сделала всё»: актриса Дафни Кин — о возвращении к роли X-23 в фильмах Marvel
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Издание ScreenRant взяло интервью у звезды «Дэдпула и Росомахи» Дафни Кин. Она рассказала о желании вновь сыграть Лору в будущих фильмах Marvel.

По словам актрисы, персонаж X-23 — одна из самых интересных ролей, что ей доводилось играть. Она готова на всё, чтобы снова воплотить на экране женскую версию Росомахи.

Честно говоря, я бы сделала всё, чтобы снова сыграть Лору. Думаю, она — одна из самых интересных персонажей, которых мне приходилось играть. Для меня очень важно, что зрители любят её так же сильно, как и я. Я сыграла её, когда была так молода, что даже не осознавала, насколько сильно она повлияла на меня. Даже когда люди строят совершенно неверные предположения о моём будущем в киновселенной Marvel, я всегда очень рада, что люди вообще думают обо мне в этом качестве.

Впервые персонаж Дафни Кин появился в фильме «Логан» 2017 года. Там она сыграла маленькую девочку Лору, у которой проявляются такие же способности, как и у Росомахи. Спустя семь лет она вновь воплотила образ мутанта в фильме «Дэдпул и Росомаха».

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