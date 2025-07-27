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По «Пятнице, 13-е» выпустят новую видеоигру и фильм

По «Пятнице, 13-е» выпустят новую видеоигру и фильм
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На фестивале Comic-Con в Сан-Диего выступил глава компании Horror Inc. Робби Барсамян. Он анонсировал новые проекты по культовому хоррору «Пятница, 13-е».

По словам Барсамяна, компания работает над новым фильмом-продолжением франшизы и видеоигрой про Джейсона Вурхиза. Он отметил, что авторы вкладывают большую часть своей энергии в эти проекты.

Могу сказать, что новый фильм-сиквел и новая видеоигра — главные наши приоритеты. Сейчас мы тратим на это большую часть своей энергии. Мы готовы вернуть Джейсона.

Подробности о проектах про знаменитого маньяка пока неизвестны. Параллельно по вселенной «Пятницы, 13-е» разрабатывается сериал «Хрустальное озеро» — он станет приквелом к серии фильмов и расскажет о предыстории матери Джейсона.

Предыдущая игра по франшизе под названием Friday the 13th: The Game от разработчиков из студии Gun Media вышла в 2017 году. Проект представляет собой многопользовательский хоррор, где один человек играет за Джейсона и выслеживает семь других игроков. В 2025 году серверы игры отключили из-за истечения лицензии.

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