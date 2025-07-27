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«Я вырву у него усы»: звезда фильма «Никто» Боб Оденкёрк — о схватке с Супер Марио

«Я вырву у него усы»: звезда фильма «Никто» Боб Оденкёрк — о схватке с Супер Марио
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Издание IGN взяло интервью у звезды серии боевиков «Никто» Боба Оденкёрка. Он рассказал, как его персонаж Хатч расправился бы с популярными героями различных франшиз.

Так, он в подробностях поделился своим способом убийства известного водопроводчика из игр про Супер Марио. По словам актёра, Хатч бы вырвал ему усы и засунул в горло герою.

Я убью Марио. Я вырву у него усы, засуну их ему в горло. Я сниму его очки, разорву их на куски и проткну его ими. Будет кроваво. Кроваво. Знаешь, почему именно Марио? Из-за его улыбки. Мне она не нравится. Слишком невинная.

Оденкёрк также рассказал, что жестоко бы расправился с персонажами серии фильмов «Элвин и бурундуки». Актёр с удовольствием раздавил бы бурундуков своей ногой.

«Никто 2» с Бобом Оденкёрком в главной роли выйдет в кино 15 августа. Продолжение продолжит рассказывать о Хатче Мэнселле — семьянине из пригорода и бывшем профессиональном убийце. Он больше не может скрываться от своего опасного прошлого, с тех пор как предотвратил нападение на свой дом. Выясняется, что его жена Бекки тоже хранит необычные секреты.

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