Появился стильный постер фильма «Трон: Арес» — премьера 10 октября

Режиссёр фильма «Трон: Арес» Йоаким Рённинг («Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки) представил стильный постер фантастической ленты. Премьера картины в мировом прокате состоится 10 октября.

Фото: Disney

В третьей части культовой серии цифровой мир начнёт проникать в реальность. Жители обеих вселенных столкнутся в битве, параллельно пытаясь остановить масштабные разрушения обоих миров.

Главные роли в будущей ленте сыграли Джаред Лето («Бегущий по лезвию 2049»), Грета Ли («Прошлые жизни») и Эван Питерс («Монстр: История Джеффри Дамера»). Знаменитый актёр Джефф Бриджес вновь воплотил персонажа Кевина Флинна, которого играл в предыдущих частях.