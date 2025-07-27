Во втором сезоне «Миротворца» появится новая заставка с эпичным танцем

На фестивале Comic-Con в Сан-Диего выступил глава DC Studios Джеймс Ганн. Он рассказал об изменениях, которые ждут зрителей во втором сезоне сериала «Миротворец».

По словам Ганна, в продолжении будет представлена другая открывающая сцена с танцем. Постановщик отметил, что они сделали вступительную заставку более масштабной и с совершенно другой атмосферой. Кроме того, в сцене появятся новые персонажи сериала, среди которых Рик Флаг старший, сыгранный Фрэнком Грилло.

Одно из чудес вступительных титров первого сезона заключается в том, что их никто не видел до выхода сериала. Люди не могли поверить своим глазам при просмотре. Новая сцена не пытается превзойти первый сезон. Она масштабнее, в ней другая атмосфера, а также новые персонажи и другие танцоры.

Актёр Фрэнк Грилло также высказался о вступительной заставке шоу. Он пошутил, что не хотел заниматься танцами во время съёмок, но теперь стал «лучшим танцором на свете».

Второй сезон «Миротворца» выйдет на стриминговом сервисе HBO Max уже 21 августа. События продолжения развернутся спустя месяц после сюжета «Супермена». За оба проекта отвечает Джеймс Ганн — создатель «Стражей Галактики» и ныне глава киновселенной DC. Во втором сезоне также появится множество персонажей из нового супергейройского фильма.