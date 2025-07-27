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Подростки заводят всё больше романов с нейросетями — исследование

Подростки заводят всё больше романов с нейросетями — исследование
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Организация Common Sense Media провела исследование об общении подростков с искусственным интеллектом. В опросе приняли участие более тысячи человек.

По данным исследования, более 70% подростков общались с такими ИИ, как Character.AI, ChatGPT и Replika. Половина опрошенных делает это на постоянной основе. Основными причинами взаимодействия с нейросетями выступают одиночество, желание получить эмоциональную поддержку, а также тренировка общения и ролевые беседы.

Отмечается, что 31% опрошенных считает беседы с ИИ гораздо более приятными, чем с настоящими людьми. 39% уверены — искусственный интеллект улучшает их навыки социализации. В исследовании также показано, что 33% с помощью ИИ практикуются в романтичных отношениях и дружбе.

При этом 67% опрошенных не общаются с ИИ и предпочитают живое взаимодействие с людьми. В исследовании предупредили, что если подростки будут общаться только с искусственным интеллектом, то у них появятся проблемы с социализацией.

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