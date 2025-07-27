«Гриффины» получат спецвыпуск в честь Хэллоуина — первый кадр

На фестивале Comic-Con в Сан-Диего выступили авторы популярного мультсериала «Гриффины». Они рассказали, что шоу получит специальный выпуск в честь Хэллоуина.

Фото: Hulu

Эпизод получил название A Little Fight Music («Маленькая музыка для боя»). По сюжету Брайан и Стью поняли, что для Хэллоуина уже не выходит качественных песен. Они решают записать свой хит. Параллельно остальные члены семьи Гриффинов выясняют, что будет, если нарушить традиционное выпрашивание сладостей «кошелёк или жизнь».

Премьера праздничного эпизода состоится 6 октября на стриминговом сервисе Hulu. Спецвыпуск выйдет отдельно от 24-го сезона мультсериала, который начнёт транслироваться на канале Fox в 2026 году. До этого по Гриффинам планируют выпустить рождественскую серию.