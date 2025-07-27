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Сборы фильма «Супермен» Джеймса Ганна достигли $ 500 млн

Сборы фильма «Супермен» Джеймса Ганна достигли $ 500 млн
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По итогам третьего уикенда сборы фильма «Супермен» Джеймса Ганна достигли $ 289 млн США. Картина занимает второе место среди лидеров проката, уступая лишь другой супергеройской ленте — «Фантастической четвёрке: Первые шаги».

По всему миру «Супермен» собрал $ 502 млн. Учитывая, что бюджет фильма составил около $ 225 млн, картине осталось собрать минимум $ 100 млн, чтобы начать приносить прибыль. Лента имеет все шансы стать успешным началом для новой киновселенной DC — этому могут помочь высокие оценки как от зрителей, так и от критиков.

Премьера «Супермена» состоялась 11 июля. Картина рассказывает о молодости Кларка Кента и о становлении самого известного супергероя всех времён. Роль главного героя досталась Дэвиду Коренсвету («Элементарно»), а образ Лоис Лейн воплотила Рэйчел Броснахэн («Удивительная миссис Мейзел»). Роль фотографа Джимми Олсена исполнил Скайлер Джизондо («Лакричная пицца»), а в главного злодея перевоплотился Николас Холт («Безумный Макс: Дорога ярости»).

О новом «Супермене» Джеймса Ганна
Новое начало для киновселенной DC. Каким получился фильм «Супермен»
Новое начало для киновселенной DC. Каким получился фильм «Супермен»
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