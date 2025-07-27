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Вышел новый тизер сериала «Оно: Добро пожаловать в Дерри» — премьера в октябре

Вышел новый тизер сериала «Оно: Добро пожаловать в Дерри» — премьера в октябре
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Компания HBO представила новый тизер сериала «Оно: Добро пожаловать в Дерри». Премьера приквела известного хоррора состоится в октябре на стриминговом сервисе Max.

Видео доступно на YouTube-канале HBO Max. Права на видео принадлежат HBO.

События шоу разворачиваются в 1962 году, за 27 лет до событий оригинального фильма «Оно». Сериал рассказывает историю жителей города Дерри в штате Мэн, которые страдают от таинственного клоуна Пеннивайза.

Клоуна Пеннивайза вновь воплотит на экране актёр Билл Скарсгард («Носферату»). Главные роли в сериале исполнили Джован Адепо («Ограды»), Крис Чок («Когда они нас увидят») и Тейлор Пейдж («Полицейский из Беверли-Хиллз: Аксель Фоули»). Шоураннером выступает Энди Мускетти, создатель обеих оригинальных картин.

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