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«Фантастическая четвёрка» от Marvel стартовала на уровне «Супермена» от DC

«Фантастическая четвёрка» от Marvel стартовала на уровне «Супермена» от DC
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По итогам первого уикенда сборы фильма «Фантастическая четвёрка: Первые шаги» достигли $ 118 млн в США. Лента стала лидером проката, обогнав «Супермена» Джеймса Ганна и «Мир Юрского периода: Возрождение».

Картина также обогнала по стартовым сборам в США другие фильмы киновселенной Marvel 2025 года: «Капитан Америка: Новый мир» ($ 88,8 млн) и «Громовержцев» ($ 74,3 млн). В мировом прокате сборы «Фантастической четвёрки» достигли $ 218 млн. Таким образом, лента всего на $ 1 млн обогнала «Супермена» по итогам первых выходных. Фильму понадобится уверенно держаться в прокате, чтобы не стать очередным кассовым провалом Marvel.

«Фантастическая четвёрка: Первые шаги» вышла в кино 25 июля. Фильм расскажет об отряде супергероев, обладающих сверхъестественными способностями. В ленте не раскроют историю происхождения команды, поскольку это уже делали в других фильмах, а сосредоточатся на других аспектах сценария. Главные роли исполнили Педро Паскаль (The Last of Us), Ванесса Кирби («Миссия невыполнима: Последствия»), Джозеф Куинн («Тихое место: День первый») и Эбон Мосс-Бакрак («Медведь»).

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