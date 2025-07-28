Комедия «На деревню дедушке» снова возглавила кинопрокат в России за уикенд

К большой неожиданности комедийный фильм «На деревню дедушке» с Юрием Стояновым в главной роли возглавил кинопрокат в России за уикенд. За минувшие выходные картина собрала 25,6 млн рублей.

На втором месте среди официальных показов «Не одна дома 2» с Миланой Хаметовой в главной роли. Фильму покорились 23,2 млн рублей. За лентой идёт фильм «Плагиатор» со сборами в 18 млн рублей.

Если брать в учёт фильмы, которые показывают в стране неофициально, то лидером уверенно становится «Фантастическая четвёрка», собравшая за прошедшие выходные 49 млн рублей.

Главным героем ленты «На деревню дедушке» выступает 10-летний Владик. Когда маме срочно нужно было уехать в командировку, ему пришлось отправиться в деревню к дедушке, которого он ни разу в жизни не видел. Владик мечтает вернуться в город и попасть на важный IT-конкурс, а дед вовсе не намерен идти у него на поводу.