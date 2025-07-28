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Про Ослика из «Шрека» снимут спин-офф — Эдди Мёрфи вернётся к роли персонажа

Про Ослика из «Шрека» снимут спин-офф — Эдди Мёрфи вернётся к роли персонажа
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Популярная франшиза «Шрек» получит спин-офф, посвящённый Ослу — лучшему другу главного героя, которого полюбили благодаря его надоедливости и юмору.

О том, что про персонажа снимут полноценный проект, рассказал Эдди Мёрфи, который озвучил героя во всех мультфильмах франшизы, в которых он появляется.

Мы всё ещё в павильоне и в буквальном смысле всё ещё работаем над «Шреком». В сентябре мы начинаем работу над «Осликом», если всё пойдёт по плану.

У спин-оффа есть потенциал стать хорошим дополнением к франшизе «Шрек», особенно если в нём будут использованы любопытные художественные решения, как в его предшественнике, спин-оффе про Кота в сапогах.

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