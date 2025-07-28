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Режиссёр Фёдор Кудрявцев объяснил разницу просмотра фильмов дома и в кинотеатре

Режиссёр Фёдор Кудрявцев объяснил разницу просмотра фильмов дома и в кинотеатре
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Российский режиссёр Фёдор Кудрявцев поразмышлял на тему того, где лучше смотреть кино — в кинотеатрах или в онлайн-площадках. По мнению постановщика, для полнометражного кино лучше подходит просмотр в кинозале, чем дома.

Кудрявцев объясняет это тем, что в кинотеатрах приятно получать социальный опыт, находясь с людьми и сплачиваясь с ними.

Полнометражное кино круче смотреть в кинотеатре, потому что это и социальный опыт одновременно, когда ты находишься в зале вместе с другими людьми, вместе с их реакцией — вы сплачиваетесь. Мне кажется, что кино — это более вдумчивый способ «киносмотрения». Потому что когда ты смотришь дома, то у тебя больше шансов на что-то отвлечься, поставить на паузу, смотреть в четыре присеста. А когда ты заходишь в кино, то ты получаешь этот опыт сразу.

Кудрявцев также отметил, что низкую посещаемость кинотеатров можно объяснить обилием пиратского контента в Сети, которого в наше время предостаточно.

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