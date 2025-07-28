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«Забывает свою личность»: врач — про состояние актёра Брюса Уиллиса

«Забывает свою личность»: врач — про состояние актёра Брюса Уиллиса
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Врач общей практики Роман Фишкин в интервью газете «Аргументы и факты» рассказал, что ждёт культового актёра Брюса Уиллиса в дальнейшим из-за прогрессирующей лобно-височной деменции.

По словам Фишкина, этот вид деменции — прогрессирующее нейродегенеративное заболевание, которое поражает преимущественно лобную и височную доли головного мозга, отвечающие за поведение, речь, эмоции и исполнительные функции.

Он, вероятно, утратил способность говорить и ходить. Это связано с поражением речевых центров при варианте первичной прогрессирующей афазии и моторных нейронов. Если есть сопутствующий БАС — боковой амиотрофический склероз, который иногда сочетается с ЛВД, — это достаточно серьёзное заболевание. На поздних стадиях человек действительно забывает даже близких и свою личность.

Также Фишкин отметил, что подобный диагноз современная медицина никак не может излечить.

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