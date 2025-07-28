Итоги пятого дня IEM Cologne 2025 по СS 2: Team Spirit побеждают, Falcons проигрывают

В воскресенье, 27 июля, завершился пятый игровой день на турнире IEM Cologne 2025. По итогам восьми матчей были определены команды, прошедшие в финал верхней сетки группы А, а также команды, завоевавшие путевку в полуфинал группы Б. Команды в нижней сетке турнира продолжают игры за шанс продолжить выступление в финальной стадии плей-офф.

Результаты пятого игрового дня IEM Cologne 2025:

MOUZ — 2:0 Liquid;

NAVI — 2:1 FaZe;

Aurora — 2:0 NIP;

Team Spirit — 2:0 HEROIC;

— 2:0 HEROIC; Vitality — 2:0 G2;

Falcons — 0:2 Mongolz;

Astralis — 0:2 FURIA;

GamerLegion — 3DMAX.

Таким образом, путёвки в финал группы А верхней сетки турнира завоевали Vitality и Mongolz. Турнир в нижней сетке группы А продолжат Falcons, FURIA, G2, 3DMAX. Team Spirit и MOUZ вышли в полуфинал группы Б, в нижней сетке группы Б продолжают борьбу Liquid, FaZe, NIP, HEROIC.

IEM Cologne 2025 проходит с 23 июля по 3 августа в Кёльне (Германия) в LAN-формате. В турнире принимают участие 24 команды. Призовой фонд — $ 1 млн. Все матчи основной стадии пройдут в формате best-of-3, финал — best-of-5.