Боб Оденкёрк рассказал, как главный герой «Никто» расправился бы с Марио
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В интервью IGN актёр Боб Оденкёрк в шуточной форме рассказал, каким бы способом его герой франшизы «Никто» Хатч Мэнселл расправился с Марио из игр Nintendo.
Более того, звезда «Лучше звоните Солу» рассказал, почему его герой расправился бы именно с усатым водопроводчиком.
Если бы Хатч столкнулся с Марио, он бы оторвал ему усы, засунул их ему в глотку. Это было бы кровавое месиво. Знаете, почему Марио? Всё дело в его улыбке, она слишком невинная.
Оденкёрк также отметил, что ни за что не стал бы связываться с Кевином Маккаллистером из «Один дома», потому что он, как уже все поняли, действительно опасный противник.
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