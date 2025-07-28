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Появился первый постер фильма «Койот против Акме»

Появился первый постер фильма «Койот против Акме»
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Маркетинг фильма «Койот против Акме» наконец-то сдвинулся с мёртвой точки. У картины появился первый официальный постер с проломом в земле с силуэтом койота.

Первый постер фильма

Фото: Ketchup Entertainment

Лента представляет собой гибрид игрового кино с анимацией. Главный герой — знаменитый Койот из мультфильмов о «Луни Тюнз». По сюжету, ему придётся судиться со злобной корпорацией «Акме», которая подсовывала ему неисправные инструменты для поимки знаменитого Дорожного бегуна.

Главные роли сыграли Джон Сина («Миротворец»), Лана Кондор («Алита: Боевой ангел») и Уилл Форте («Небраска»). Режиссёром картины выступил Дэйв Грин — автор фильма «Черепашки-ниндзя 2» 2016 года.

«Койота против «Акме» сняли в 2023 году, но выпуск фильма откладывали из-за проблем с правами. Премьера состоится 28 августа 2026 года.

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