Дафни Кин, сыгравшая X-23, хочет вернуться в фильмы Marvel
Актриса Дафни Кин, известная по большей части благодаря роли X-23 в «Логане» и «Дэдпуле и Росомахе», рассказала, что мечтает сыграть героиню вновь.
Кин так нравится быть в образе X-23, что она бы отдала всё, лишь бы очутиться в нём ещё раз.
Честно говоря, я бы согласилась на всё что угодно, чтобы вернуться к этой роли.
Официально о возвращении Кин не сообщалось, но персонаж наверняка появится в одной из следующих частей «Мстителей» — либо в «Судном дне», либо в «Секретных войнах». В последний раз X-23 можно было увидеть в фильме «Дэдпул и Росомаха», когда главные герои нашли других персонажей в другой реальности.
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