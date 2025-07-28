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Дафни Кин, сыгравшая X-23, хочет вернуться в фильмы Marvel

Дафни Кин, сыгравшая X-23, хочет вернуться в фильмы Marvel
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Актриса Дафни Кин, известная по большей части благодаря роли X-23 в «Логане» и «Дэдпуле и Росомахе», рассказала, что мечтает сыграть героиню вновь.

Кин так нравится быть в образе X-23, что она бы отдала всё, лишь бы очутиться в нём ещё раз.

Честно говоря, я бы согласилась на всё что угодно, чтобы вернуться к этой роли.

Официально о возвращении Кин не сообщалось, но персонаж наверняка появится в одной из следующих частей «Мстителей» — либо в «Судном дне», либо в «Секретных войнах». В последний раз X-23 можно было увидеть в фильме «Дэдпул и Росомаха», когда главные герои нашли других персонажей в другой реальности.

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