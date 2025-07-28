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Сериал по God of War адаптирует историю постаревшего Кратоса и его сына Атрея

Сериал по God of War адаптирует историю постаревшего Кратоса и его сына Атрея
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Шоураннер сериала по God of War Рональд Д. Мур в недавнем интервью IGN раскрыл любопытные детали проекта, о которых ранее не говорилось. Так, шоу адаптирует скандинавские части God of War (то есть игру 2018 году и Ragnarok), в которых главными героями выступают постаревший Кратос и его сын Атрей.

Вместе с этим Рональд раскрыл, что в первый сезон планируют включить 10 эпизодов. Вдобавок к прочему Мур рассказал, что над шоу помогает работать геймдизайнер God of War Кори Барлог. Какая именно у него роль, не уточняется.

Съёмки первого сезона стартуют не раньше 2026 года, сейчас над его сценарием ведётся активная работа.

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