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В WhatsApp появился импорт фотографий из «Инстаграма»* и «Фейсбука»*

В WhatsApp появился импорт фотографий из «Инстаграма»* и «Фейсбука»*
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По данным издания WABetaInfo, мессенджер WhatsApp начал тестировать новую функцию, которая позволит пользователям импортировать свои фотографии профиля напрямую из других социальных сетей (речь про «Инстаграм»* и «Фейсбук»*).

Сейчас для установки фото профиля в WhatsApp можно сделать снимок на камеру, выбрать изображение из галереи или сгенерировать его с помощью ИИ. Новая функция добавит ещё две опции: импорт от одной из двух соцсетей, упомянутых выше.

При выборе «Инстаграма»* и «Фейсбука»* пользователи смогут импортировать фотографии профиля из учётной записи соцсетей, связанной с WhatsApp. Эта функция дополнительная и по умолчанию отключена.

* — деятельность компании Meta считается в России экстремистской. Соцсети «Инстаграм» и «Фейсбук» запрещены в стране.

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