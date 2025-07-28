Вышел трейлер 3-го сезона сериала «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон» — премьера 8 сентября

Телеканал AMC опубликовал полноценный трейлер третьего сезона сериала «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон». Его события развернутся в Испании, хотя первые два рассказывали о приключениях главного героя во Франции. Премьера состоится 8 сентября, шоу также доберётся и до России — его в стране показывает «Амедиатека».

Видео доступно на YouTube-канале The Walking Dead. Права на видео принадлежат AMC.

Согласно синопсису, в третьем сезоне Кэрол и Дэрил продолжают свой путь к дому и своим близким. Пока они изо всех сил пытаются найти дорогу обратно, путь уводит их всё дальше в сторону далёких земель с «постоянно меняющимися и незнакомыми условиями», где они становятся свидетелями различных последствий апокалипсиса ходячих мертвецов.

Тем временем в AMC уже продлили «Дэрила Диксона» на четвёртый сезон — он вновь развернётся в Испании и завершит сюжет сериала. Однако история самого героя на этом не завершится, на что уже намекал исполнитель главной роли Норман Ридус.