Появились постеры с персонажами «Циников» к старту сериала

Онлайн-кинотеатр Okko опубликовал постеры с персонажами сериала «Циники». Это сделали в день старта шоу — сегодня вышли две первые серии. Финальный эпизод выйдет 13 августа.

Постеры с персонажами «Циников»

Фото: Okko

Фото: Okko

Фото: Okko

Фото: Okko

Фото: Okko

Шоу от создателей «Нежности» рассказывает о ловеласе Джамале, который сбежал в Москву, скрываясь от отца своей бывшей девушки. В столице опытный любовник быстро находит своё место: его берут на работу в Школу отношений «Эгоисты». И если для директора Валерии Шаминой это шанс заработать по-крупному, то для её лучшего специалиста Джама становится настоящей проблемой.

Главные роли в сериале сыграют Аскар Ильясов («Комбинация»), Виктория Исакова («Нежность») и Светлана Иванова («Легенда №17»).