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В России представили модуль для управления eSIM-картами на iPhone и Android

В России представили модуль для управления eSIM-картами на iPhone и Android
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Российская компания Unisimka представила новый модуль для управления eSIM — электронными SIM-картами. На сей раз свежая версия Unisimka+ работает не только на смартфонах Android, но и на iPhone.

Как заявляют разработчики, программа позволяет загрузить свои eSIM-профили (до 15 штук) через приложение на «Андроиде», после чего ими можно управлять через специальную программу со встроенным SIM-меню. На iPhone для этого не нужно будет устанавливать отдельное мобильное приложение.

В Unisimka отмечают, что программа особенно полезна для тех, кто пользуется несколькими SIM-картами в разных смартфонах или при переходе на новое устройство. В последнем случае пользователям не придётся ждать до суток из-за замены SIM-карты, в течение которых юзеру не приходят банковские сообщения и другие важные SMS.

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