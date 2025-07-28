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«Он наш крёстный отец»: Ванесса Кирби — о Роберте Дауни-младшем на съёмках «Мстителей 5»

«Он наш крёстный отец»: Ванесса Кирби — о Роберте Дауни-младшем на съёмках «Мстителей 5»
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Британская актриса Ванесса Кирби дала небольшое интервью изданию Variety в честь премьеры фильма «Фантастическая четвёрка: Первые шаги». Исполнительница роли Сьюзан Шторм рассказала в том числе о съёмках «Мстителей: Судный день», который идут прямо сейчас в Великобритании.

Как оказалось, главным актёром на съёмочной площадки безоговорочно выступает Роберт Дауни-младший, который играет злодея Доктора Дума. Артист постоянно присутствует на съёмочной площадке, а другие актёры и вовсе называют его крёстным отцом.

Роберт всегда на съёмочной площадке. Он всегда рядом. Он наш лидер. Мы называем его нашим крёстным отцом. Он присматривает за нами. Это такая радость: работать с режиссёрами Руссо и с ним, потому что они уже давно снимают фильмы вместе. Это невероятное путешествие. Роберт просто поразителен.

Премьера фильма «Мстители: Судный день» состоится 18 декабря 2026 года. До релиза ленты в киновселенной Marvel также выйдет новый фильм про Человека-паука — премьера «Совершенно нового дня» состоится 31 июля 2026-го.

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