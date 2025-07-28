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Классические части Mortal Kombat с мультиплеером перевыпустят уже 29 сентября

Классические части Mortal Kombat с мультиплеером перевыпустят уже 29 сентября
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В июне на фестивале State of Play студия NetherRealm представила сборник Mortal Kombat Legacy Collection. Спустя полтора месяца дата релиза проекта утекла в магазине Xbox — коллекция поступит в продажу уже 29 сентября на ПК и консолях.

Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат Warner Bros.

В сборник классических частей Mortal Kombat войдут первые четыре части серии, вышедшие ещё в 1990-х. Разработчики адаптируют проекты под современные платформы, улучшат графику и добавят полноценный мультиплеер.

Пользователей также ждут документальные материалы, посвящённые разработке и поддержке культовых частей Mortal Kombat.

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