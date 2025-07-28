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IEM Cologne 2025. Групповой этап. День 6. Стрим B
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Расписание четвёртой недели Esports World Cup 2025 — шахматы, MLBB и Overwatch 2

Расписание четвёртой недели Кубка мира по киберспорту — шахматы, MLBB и Overwatch 2
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Во вторник, 29 июля, в Эр-Рияде возобновятся соревнования в рамках киберспортивного фестиваля Esports World Cup 2025 с общим призовым фондом $ 70 млн.

В ходе четвёртой игровой недели завершится турнир по Mobile Legends с участием Team Spirit, а также пройдёт турнир по шахматам, где выступят Ян Непомнящий, Владислав Артемьев и Андрей Есипенко. Кроме того, запланированы турниры по PUBG Mobile и Overwatch 2, а также квалификация по EA Sports FC 25.

Вторник, 29 июля:

  • 14:00–18:00. PUBG Mobile, этап на выбывание, матчи 1-6;
  • 15:00–20:30. Шахматы, групповой этап, тур 1;

Среда, 30 июля:

  • 12:00–18:00. Mobile Legends, два матча 1/4 финала;
  • 14:00–18:00. PUBG Mobile, этап на выбывание, матчи 7–12;
  • 15:00–23:00. Шахматы, групповой этап, матчи за выход в плей-офф.

Четверг, 31 июля:

  • 12:00–18:00. Mobile Legends, два матча 1/4 финала;
  • 14:00–18:00. PUBG Mobile, финальный этап, матчи 1–6;
  • 15:00–23:30. Шахматы, четвертьфиналы и полуфиналы;
  • 16:00–23:30. Overwatch 2, групповой этап, тур 1 и матчи за первое место.

Пятница, 1 августа:

  • 12:00–18:00. Mobile Legends, матчи 1/2 финала;
  • 14:00–18:00. PUBG Mobile, финальный этап, матчи 7–12;
  • 16:00–00:00. Шахматы, матч за третье место и финал;
  • 16:00–23:00. Overwatch 2, групповой этап, матчи на вылет и за второе место.

Суббота, 2 августа:

  • 11:00–20:00. Mobile Legends, матч за третье место и финал;
  • 14:00–18:00. PUBG Mobile, финальный этап, матчи 13–18;
  • 16:00–23:00. Overwatch 2, все матчи 1/4 финала.

Воскресенье, 3 августа:

  • 16:00–00:00. Overwatch 2, полуфиналы, матч за третье место и финал.
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