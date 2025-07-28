Расписание четвёртой недели Кубка мира по киберспорту — шахматы, MLBB и Overwatch 2
Во вторник, 29 июля, в Эр-Рияде возобновятся соревнования в рамках киберспортивного фестиваля Esports World Cup 2025 с общим призовым фондом $ 70 млн.
В ходе четвёртой игровой недели завершится турнир по Mobile Legends с участием Team Spirit, а также пройдёт турнир по шахматам, где выступят Ян Непомнящий, Владислав Артемьев и Андрей Есипенко. Кроме того, запланированы турниры по PUBG Mobile и Overwatch 2, а также квалификация по EA Sports FC 25.
Вторник, 29 июля:
- 14:00–18:00. PUBG Mobile, этап на выбывание, матчи 1-6;
- 15:00–20:30. Шахматы, групповой этап, тур 1;
Среда, 30 июля:
- 12:00–18:00. Mobile Legends, два матча 1/4 финала;
- 14:00–18:00. PUBG Mobile, этап на выбывание, матчи 7–12;
- 15:00–23:00. Шахматы, групповой этап, матчи за выход в плей-офф.
Четверг, 31 июля:
- 12:00–18:00. Mobile Legends, два матча 1/4 финала;
- 14:00–18:00. PUBG Mobile, финальный этап, матчи 1–6;
- 15:00–23:30. Шахматы, четвертьфиналы и полуфиналы;
- 16:00–23:30. Overwatch 2, групповой этап, тур 1 и матчи за первое место.
Пятница, 1 августа:
- 12:00–18:00. Mobile Legends, матчи 1/2 финала;
- 14:00–18:00. PUBG Mobile, финальный этап, матчи 7–12;
- 16:00–00:00. Шахматы, матч за третье место и финал;
- 16:00–23:00. Overwatch 2, групповой этап, матчи на вылет и за второе место.
Суббота, 2 августа:
- 11:00–20:00. Mobile Legends, матч за третье место и финал;
- 14:00–18:00. PUBG Mobile, финальный этап, матчи 13–18;
- 16:00–23:00. Overwatch 2, все матчи 1/4 финала.
Воскресенье, 3 августа:
- 16:00–00:00. Overwatch 2, полуфиналы, матч за третье место и финал.
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