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Сериал Букины, 2-й сезон — где смотреть, сюжет, актёры, когда выйдет

Стартовал второй сезон сериала «Букины» от ТНТ — вышли два эпизода
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28 июля на телеканале ТНТ и в онлайн-кинотеатре Premier состоялась премьера второго сезона «Букиных» — продолжения знаменитого комедийного сериала «Счастливы вместе». Для просмотра доступны сразу два получасовых эпизода — новые серии будут выходить с понедельника по четверг.

Видео доступно во VK-группе «Телеканал ТНТ». Права на видео принадлежат ТНТ.

В продолжении «Счастливы вместе» герои возвращаются в легендарную двухэтажную квартиру. Казалось бы, всё как раньше – только персонажи изменились: Гена начал заботиться о здоровье, Даша неожиданно раскрыла в себе деловую жилку, а Рома успел жениться и теперь ждёт ребёнка вместе с женой Зоей.

К своим ролям вернулись Виктор Логинов (Гена Букин), Наталья Бочкарёва (Даша), Александр Якин (Рома) и Павел Савинков (Толик). После завершения второго сезона зрителей также ждёт полнометражный фильм по мотивам сериала.

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