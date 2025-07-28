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Стрим разработчиков версии Honkai Star Rail 3.5 — дата и время, где смотреть, ссылка на трансляцию

Обновление 3.5 для Honkai: Star Rail покажут на стриме 2 августа
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Студия HoYoverse сообщила детали традиционной прямой трансляции перед релизом нового обновления для своей игры Honkai: Star Rail.

Новая версия Honkai: Star Rail 3.5 с подзаголовком «Пока живы герои» выйдет 13 августа, а стрим с деталями состоится в эту субботу, 2 августа, в 14:30 мск. Следить за ходом прямого эфира можно будет на Twitch или YouTube (с русскими субтитрами).

Фото: HoYoverse

Создатели HSR обещают раскрыть детали о новых персонажах — Гисиленсе и #Керидре, а также рассказать о контенте и наградах версии 3.5.

Кроме того, 3 и 4 августа в 7:00 мск разработчики игры раскроют имена и внешность двух героев, которые станут играбельными в версии 3.6.

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