Вестерн «Эддингтон» с Хоакином Фениксом и Педро Паскалем выйдет в России 9 октября

Кинокомпания Capella Film объявила о выпуске фильма «Эддингтон» в России. Драматическая лента с Хоакином Фениксом и Педро Паскалем выйдет в кинотеатрах страны 9 октября.

Сюжет картины повествует о маленьком американском городке, охваченном пандемией коронавируса. На фоне ограничений разворачивается борьба между шерифом и мэром. Местным жителям предстоит выбрать, на чью сторону встать.

У «Эддингтона» звёздный актёрский состав: Хоакин Феникс («Джокер»), Эмма Стоун («Бедные-несчастные») и Педро Паскаль («Одни из нас»). Режиссёром ленты выступил Ари Астер — автор хорроров «Солнцестояние» и «Реинкарнация».

Постер фильма «Эддингтон»

Фото: Capella Film