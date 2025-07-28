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Разработчик «Ведьмака 4» переживает, что не сможет сделать игру лучше третьей части

Разработчик «Ведьмака 4» переживает, что не сможет сделать игру лучше третьей части
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Старший разработчик The Witcher 4 Филипп Вебер в интервью GamesRadar+ поделился своими переживаниями, что им не удастся повторить успех «Ведьмака 3».

При этом геймдизайнер отметил, что не считает игры чем-то математическим и любое сравнение будет субъективно.

Самое главное, что мы хотим отдать должное наследию «Ведьмака 3», взяв за основу философию, которой мы придерживались в то время — как создавать игру, как по-настоящему рассказывать историю. В то же время есть новые вызовы, потому что игра должна ощущаться как настоящее продолжение, а не просто переделывать то, что мы делали раньше.

Вебер также отметил, что для него любимой игрой остаётся первый The Witcher — этим он указывает на то, что «Ведьмак 4» в любом случае полюбит часть аудитории.

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