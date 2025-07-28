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Кадры со съёмок Франкенштейн» Гильермо дель Торо — фильм выйдет в ноябре

Кадры со съёмок Франкенштейн» Гильермо дель Торо — фильм выйдет в ноябре
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Издание Vanity Fair опубликовало несколько кадров и фотографий со съёмочной площадки новой экранизации «Франкенштейна». Фильм от режиссёра «Хоббита» Гильермо дель Торо выйдет в кино в ноябре 2025 года.

«Франкенштейн» расскажет о докторе Викторе Франкенштейне, который путём чудовищных экспериментов создал настоящее чудовище, представляющее опасность для всех живущих людей.

Главные роли в будущей картине исполнили Чарльз Дэнс («Игра престолов»), Оскар Айзек («Лунный рыцарь»), Кристоф Вальц («Бесславные ублюдки»), Джейкоб Элорди («Солтбёрн») и Миа Гот («Обитель теней»).

Новые кадры со съёмок фильма «Франкенштейн» (2025)

Фото: Vanity Fair

Фото: Vanity Fair

Фото: Vanity Fair

Фото: Vanity Fair

Фото: Vanity Fair

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