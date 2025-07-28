Кадры со съёмок Франкенштейн» Гильермо дель Торо — фильм выйдет в ноябре

Издание Vanity Fair опубликовало несколько кадров и фотографий со съёмочной площадки новой экранизации «Франкенштейна». Фильм от режиссёра «Хоббита» Гильермо дель Торо выйдет в кино в ноябре 2025 года.
«Франкенштейн» расскажет о докторе Викторе Франкенштейне, который путём чудовищных экспериментов создал настоящее чудовище, представляющее опасность для всех живущих людей.
Главные роли в будущей картине исполнили Чарльз Дэнс («Игра престолов»), Оскар Айзек («Лунный рыцарь»), Кристоф Вальц («Бесславные ублюдки»), Джейкоб Элорди («Солтбёрн») и Миа Гот («Обитель теней»).
Новые кадры со съёмок фильма «Франкенштейн» (2025)
Фото: Vanity Fair
Фото: Vanity Fair
Фото: Vanity Fair
Фото: Vanity Fair
Фото: Vanity Fair