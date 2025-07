Microsoft покажет демо Hollow Knight: Silksong на выставке gamescom 2025

Компания Microsoft представила программу на игровую выставку gamescom 2025, которая пройдёт в Кёльне с 20 по 24 августа.

На стенде Xbox посетители ивента смогут впервые опробовать играбельную демо-версию Hollow Knight: Silksong, а также ознакомиться с возможностями Onimusha: Way of The Sword, Metal Gear Solid Delta: Snake Eater и портативной консоли ROG Xbox Ally. 20 и 21 августа Microsoft проведёт прямые эфиры с выставки.

Всего на gamescom 2025 будут показаны более 20 игр от Microsoft — в их число вошли Grounded 2, Ninja Gaiden 4, Call of Duty: Black Ops 7, новые дополнения для WarCraft и Indiana Jones and the Great Circle, EA Sports FC 26 и Borderlands 4. Некоторые анонсы компания держит в секрете — вероятно, будут представлены новые игры от Xbox и партнёров.