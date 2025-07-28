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Сборная США сыграет в отборочных на Открытые студенческие игры по Dota 2 в России

Сборная США сыграет в отборочных на Открытые студенческие игры по Dota 2 в России
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Команда Соединённых Штатов Америки примет участие в квалификации к Открытым киберспортивным студенческим играм по Dota 2, финал которых пройдёт в России в конце 2025 года.

Как сообщает ФКС России, всего запланировано семь региональных отборочных, в результате которых станут известны 14 из 16 участников финального этапа. Прямые путёвки в финал получат чемпионы прошлого турнира из Сербии и сборная России как страна-хозяйка соревнований.

  • по два места — Ближний Восток и Северная Африка, Центральная Евразия, Южная Азия, Юго-Восточная Азия;
  • по одному месту — Центральная Африка, Южная и Восточная Африка;
  • четыре места — Америка (13 стран, в том числе США, Бразилия и Мексика).

Если команда США пройдёт отбор, то впервые примет участие в международном киберспортивном турнире, который проходит в России.

Финал первых Открытых студенческих игр по Dota 2 прошёл с 23 по 25 октября в олимпийском ледовом дворце «Большой». В Сочи приехали 16 сборных, а общее количество участников превысило 40.

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