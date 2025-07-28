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«Совсем не удивительно»: в ФКС рассказали об участии США в турнире по Dota 2 в России

«Совсем не удивительно»: в ФКС рассказали об участии США в турнире по Dota 2 в России
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Вице-президент Федерации компьютерного спорта России Алексей Шемякин прокомментировал «Чемпионату» информацию, что команда США сыграет в квалификации к национальному студенческому турниру по Dota 2 в РФ.

Участие команды США в отборочном этапе Открытых киберспортивных студенческих игр Сбера хоть и происходит впервые, но совсем не удивительно для нас. Студенческий киберспорт в России очень развит, в некоторых университетах доля киберспортсменов от общего числа занимающихся спортом достигает 40%. Наши студенческие турниры по компьютерному спорту с каждым годом становятся всё масштабнее — в 2025 году отборочные этапы в рамках Студенческой лиги проходили в 68 субъектах РФ, и это только один турнир. С каждым годом число участников наших соревнований растёт, мы всегда открыты и приглашаем всех киберспортсменов в Россию.

Ранее стало известно, что Соединённые Штаты примут участие в отборочных к Открытым киберспортивным студенческим играм по Dota 2. В прошлом году в соревнованиях приняли участие команды из 40 стран мира, в финальной части в Сочи встретились 16 сборных.

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