Вышел трейлер российского фантастического боевика «Идентификация»

Компания «НМГ Кинопрокат» представила трейлер будущего фильма «Идентификация». Премьера фантастического боевика в кинотеатрах состоится 28 августа.

Лента расскажет историю мужчины, потерявшего память — очнувшись, он обнаруживает, что стал частью зловещего эксперимента, и теперь должен найти своих врагов, чтобы узнать всю правду.

Видео доступно в группе «НМГ Кинопрокат» во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат «НМГ Кинопрокат».

Главную роль сыграл Антон Пампушный («Балканский рубеж», «Экипаж»). Также в съёмках приняли участие Евгений Сидихин, Антон Лаврентьев, Виктория Агалакова, Ася Резник и Елизавета Налетова. Режиссёром выступил Серик Бейсеу, работавший над монтажом в фильмах «Салют-7», «По щучьему велению» и «Огниво».