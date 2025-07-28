Съёмки спин-оффа «Однажды в… Голливуде» с Брэдом Питтом начались в Лос-Анджелесе

В Лос-Анджелесе стартовал съёмочный процесс фильма «Приключения Клиффа Бута» — спин-оффа ленты Квентина Тарантино «Однажды в… Голливуде». Сам Тарантино в процессе участия не принимает, но написал сценарий, а режиссёром ленты выступает Дэвид Финчер.

Сюжет спин-оффа расскажет о дальнейшей судьбе каскадёра Клиффа Бута, к роли которого вернётся Брэд Питт. Журналисты также сообщают, что Леонардо Ди Каприо предлагали камео в роли Рика Далтона — но пока неизвестно, присоединится ли он к актёрскому составу.

Точная дата выхода «Приключений Клиффа Бута» пока неизвестна. Лента выйдет в онлайн-кинотеатре Netflix.