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Съёмки спин-оффа «Однажды в… Голливуде» с Брэдом Питтом начались в Лос-Анджелесе

Съёмки спин-оффа «Однажды в… Голливуде» с Брэдом Питтом начались в Лос-Анджелесе
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В Лос-Анджелесе стартовал съёмочный процесс фильма «Приключения Клиффа Бута» — спин-оффа ленты Квентина Тарантино «Однажды в… Голливуде». Сам Тарантино в процессе участия не принимает, но написал сценарий, а режиссёром ленты выступает Дэвид Финчер.

Сюжет спин-оффа расскажет о дальнейшей судьбе каскадёра Клиффа Бута, к роли которого вернётся Брэд Питт. Журналисты также сообщают, что Леонардо Ди Каприо предлагали камео в роли Рика Далтона — но пока неизвестно, присоединится ли он к актёрскому составу.

Точная дата выхода «Приключений Клиффа Бута» пока неизвестна. Лента выйдет в онлайн-кинотеатре Netflix.

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