Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Первый трейлер фильма «Аватар: Огонь и пепел» Джеймса Кэмерона — премьера в декабре

Компания Disney представила дебютный трейлер «Аватар: Огонь и пепел» — третьей части фантастической саги Джеймса Кэмерона. Изначально ролик показывали на премьере фильма «Фантастическая четвёрка: Первые шаги» — он пробыл эксклюзивом кинотеатров три дня.

Видео доступно на YouTube-канале Avatar. Права на видео принадлежат Disney.

«Аватар: Огонь и пепел» расскажет историю агрессивного клана На’ви, который обитает возле вулканов. Также в картине сменится основной рассказчик: вместо Джейка Салли историю поведает его сын Лоак. Главные роли в ленте вновь сыграли Сэм Уортингтон («Саботаж»), Зои Салдана («Стражи Галактики»), Кейт Уинслет («Титаник») и Сигурни Уивер («Чужой»).

Премьера ленты состоится 19 декабря 2025 года. Сейчас Джеймс Кэмерон также работает над четвёртой и пятой частями серии: они выйдут в 2029 и 2031 годах соответственно.