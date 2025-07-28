ArtFr0st и d1Ledez вошли в состав BetBoom Team по CS2 — Ax1Le отправлен в запас

Киберспортивная организация BetBoom Team официально объявила о подписании двух новых игроков в состав по Counter-Strike 2 — к ростеру присоединились Артем ArtFr0st Харитонов и Даниил d1Ledez Кустов.

Для ArtFr0st это уже не первый опыт выступления за BetBoom — ранее он играл за команду на FISSURE PLAYGROUND 1, заменяя Александра zorte Загодыренко. Теперь Харитонов полноценно влился в коллектив.

Что касается d1Ledez, он находился в инактиве с апреля после почти трёхлетнего периода в составе 9Pandas. Возвращение на сцену в составе BetBoom выглядит логичным шагом для опытного игрока.

Текущий состав BetBoom Team:

Павел s1ren Оглоблин;

Кирилл Magnojez Роднов;

Кирилл Boombl4 Михайлов;

Артём ArtFr0st Харитонов;

Даниил d1Ledez Кустов.

Взамен в запас был отправлен Сергей Ax1Le Рыхторов, выступавший за BetBoom с января. С ним команда заняла третье место на CCT Season 2 Global Finals, выступила на BLAST.tv Austin Major 2025 и финишировала в топ-8 на BLAST Bounty Spring.